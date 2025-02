İnternet sürətini necə artırmaq olar?

İnternet həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Əvvəllər sadəcə informasiya mənbəyi kimi qəbul edilən internet, bu gün təhsil, iş, əyləncə, alış-veriş və sosial münasibətlərin əsas platformasıdır. Gündəlik həyatımızda internetin rolu o qədər böyükdür ki, artıq həyatımızı internetsiz təsəvvür etmək mümkün deyil.

Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu halda internetinizin sürəti həyatınıza birbaşa təsir edən faktora çevrilir. İnformasiyanın ötürülməsi nə qədər sürətli olarsa, istifadəçilər üçün internetdən istifadə bir o qədər rahat və səmərəli olur. Yüksək internet sürəti iş proseslərindən tutmuş əyləncə və təhsilə qədər hər sahədə vacib rol oynayır.

İnternet sürəti, məlumatların cihazlara nə qədər sürətlə ötürüldüyünü ifadə edən bir göstəricidir və əsasən Mbps (Megabit per second) və ya Gbps (Gigabit per second) ilə ölçülür. İnternet sürətinə müxtəlif faktorlar təsir edə bilər. İnternetinizin sürətinə təsir edən əsas amillərdən biri Wi-Fi routerinizin hansı tezlik diapazonunda işləməsidir. Wi-Fi routerləri iki əsas tezlik diapazonunda işləyir: 2.4 GHz və 5 GHz. Bu tezliklər internetin sürətinə, əhatə dairəsinə və stabil işləməsinə təsir göstərir. Bəs bu iki tezlik arasında hansı fərqlər var və hansını seçmək daha məqsədəuyğundur? 2.4 GHz tezliyi - daha geniş əhatə dairəsinə malikdir, lakin məlumat ötürmə sürəti daha aşağıdır. 5 GHz tezliyi - daha sürətli internet təmin edir, lakin əhatə dairəsi daha məhduddur.

Demək olar ki, bir çox müasir routerlər 5 GHz tezliyini dəstəkləyir, amma hər zaman istifadəçilər 5 GHz tezliyinə qoşulmuş olmur. Bunun əsasən iki səbəbi olur. Birincisi, router 5 GHz tezliyinə qoşuludur, amma siz cihazınızda 5 GHz tezliyinində olan Wi-Fi adını seçməmisiniz. Bu zaman siz internet sürətinizi artırmaq üçün Wi-Fi şəbəkənizi 2.4 GHz tezliyindən 5 GHz-ə keçirməlisiniz. Linkdəki addımlar sizə faydalı ola bilər: https://bit.ly/5ghz-qoshulma-3. İkincisi, routerinizdə 5 GHz tezliyi qoşulu deyil, bu zaman routerinizdə 5 GHz tezliyini konfiqurasiya etmək lazımdır. Linkdəki ətraflı addımlar sizə çox faydalı olacaq: https://bit.ly/5ghz-konfiqurasiya-3

Nəticədə deyə bilərik ki, əgər daha sürətli, stabil və rahat internet bağlantısı istəyirsinizsə, 5 GHz tezliyinə keçmək mütləq məsləhətdir. İnternet sürətini artırmaq üçün sadə, lakin effektiv addımlar mövcuddur. Sadəcə bu həllər barəsində məlumatlı olmağımız lazımdır.