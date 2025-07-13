Messi ardıcıl beşinci oyununda dubl etdi

ABŞ-nin "İnter Mayami" futbol klubunun argentinalı hücumçusu Lionel Messi Əsas Futbol Liqasının (MLS) müntəzəm mövsümünün ev oyununda "Naşvill"ə qarşı matçda iki qol vurub.

Day.Az-ın məlumatına görə, L.Messi "Monreal" (3-2, 4-1), "Kolambus" (5-1) və "Nyu-İnqlend Revolyuşn" (2-1) üzərində iki qol vurduqdan sonra ardıcıl beşinci oyunda iki qol vurdu.

L.Messi bu göstəriciyə görə turnir rekorduna imza atıb, daha əvvəl ardıcıl dörd matçda ən azı iki qol vuran ilk şəxs oldu.