https://news.day.az/azerinews/1776460.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulmasından əziyyət çəkən bir ölkə olaraq bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Əl-Ərəbiyyə" kanalına müsahibəsində deyib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bizim bununla bağlı mövqeyimiz birmənalıdır.
