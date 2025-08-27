Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir

Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulmasından əziyyət çəkən bir ölkə olaraq bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Əl-Ərəbiyyə" kanalına müsahibəsində deyib.

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bizim bununla bağlı mövqeyimiz birmənalıdır.