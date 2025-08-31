Misli Premyer Liqasında III tura yekun vurulacaq

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasında III tura yekun vurulacaq.

Day.Az-ın məlumatına görə, son oyun günündə 2 qarşılaşma keçiriləcək.

Günün ilk matçında "Qarabağ" Şamaxı şəhər stadionunda "Karvan-Yevlax"ın qonağı olacaq. Saat 17:00-da start götürəcək görüşü Rəvan Həmzəzadə idarə edəcək.

 

Hazırda Yevlax təmsilçisi 4 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. Rəqibindən bir oyun az keçirən Ağdam klubunun isə xalı yoxdur və 11-ci sırada yer alıb.

Turun bağlanış oyunu "Bank Respublika Arena"da "Sabah"la "İmişli" arasında keçiriləcək. Fərid Hacıyevin baş hakim olacağı qarşılaşma saat 19:30-da başlayacaq.