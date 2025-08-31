https://news.day.az/azerinews/1777315.html “Araz-Naxçıvan” futzal klubunun Çempionlar Liqasında rəqibləri müəyyənləşib Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanan "Araz-Naxçıvan"ın rəqibləri müəyyənləşib. Azərbaycan Futzal Federasiyasından Day.Az-a verilən məlumata görə, Azərbaycan çempionu bu mərhələdə Rumıniyanın "Yunayted Qalati", Lüksemburqun "Differdanj" və Niderlandın "Tayqers Rormund" klubları ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" F qrupunda Şimali İrlandiyanın "Sparta Belfast" klubuna 9:1, Şotlandiya "Saltires" komandasına 7:2 və Avstriyanın "Ljuti Krajişniçi" kollektivinə 12:3 hesabı ilə qalib gəlib.
