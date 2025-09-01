Bu qidalar kişilər üçündür

Bəzi qidalar var ki, onlar sırf kişi orqanizminə müsbət təsir edir.

Axşam.az həmin qidaları təqdim edir:

Yoqurt - Tərkibində B12 vitamini var. O, kişilərdə immuniteti artırır.

Manqo - Kalorisi azdır. Amma kişilərdə infarkt riskini azaldır, orqanizmdə A vitaminini artırır.

Qarağat şirəsi - Orqanizmin müqavimət gücünü artırır. Həm də qarağat şirəsi artıq piylərdən xilas olmaq üçün ən yaxşı vasitədir. Qarağat kişilərdə Hepatit C-yə yoluxma riskini də azaldır.

Kişiləri arıqladan qidalar:

· Cəfəri

· Balıq konservası

· Toyuq ciyəri

· Lobya

Qreypfrut - aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, hər dəfə yeməkdən sonra qreypfrutun yarısını yeyən kişilər 1 həftəyə 2 kiloqram arıqlayır.

Kişilərə məsləhət görülür ki, arıqlamaq üçün idman edərkən saat 16.00-dan 17.00-a kimi olan müddəti seçsinlər. Mütəxəssislərin dediyinə görə, günün bu saatında kişi orqanizmində temperatur yüksəlir. Bu da artıq piylərin əriməsinə kömək edir. 