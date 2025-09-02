78 yaşlı Arnold Şvartsenegger bu meyvəyə görə GÜMRAH QALIR
78 yaşında olmasına baxmayaraq, Arnold Şvartsenegger hələ də fiziki forması ilə heyran edir. Əfsanəvi bodibilder və aktyor sağlamlığını əsasən pəhrizindəki üç məhsul sayəsində qoruyur.
Day.Az xəbər verir ki, Lent.az aktyorun bu üç məhsuldan hansı məhsulu xüsusilə sevdiyini təqdim edir.
Aktyorun bananlar haqqında dedikləri
Arni ən çox üç məhsulu sevir - mərci, protein tozu və banan. "Cənab Olimpiya" xüsusilə bananları önə çəkir və onların bir çox protein kokteylindən üstün ola biləcəyini, sağlamlıq üçün isə daha faydalı olduğunu deyir.
"Banan - insanlar tərəfindən təbii şəkər tərkibinə görə çox vaxt az qiymətləndirilən məhsuldur. Halbuki bu, ürəyinizə və ümumi sağlamlığınıza qulluq etmək üçün edə biləcəyiniz ən sadə pəhriz dəyişikliklərindən biridir. Buna baxmayaraq, hələ də onu tənqid edənlər var", - deyə o əlavə edib.
Niyə banan superqidadır?
Elmi tədqiqatlar Arnoldun sözlərini təsdiqləyir. Gündəlik kalium qəbulunu cəmi 1,6 qram artırmaq - bu da bir neçə bananın verdiyi miqdardır - insult riskini 21% azaltmaqla əlaqəlidir.
Bundan əlavə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) gündəlik 3,5 qram kalium qəbulunu tövsiyə edir. Bananda olan bu mühüm elektrolit ürək-damar sağlamlığı üçün əsasdır.
Banan yalnız ürəyə qulluq etmir. Milli Tibb Kitabxanası (National Library of Medicine) sübut edir ki, yaşıl banan rezistent nişasta ilə zəngindir. Bu maddə bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyir və çəkinin idarə olunmasına kömək edir.
O həmçinin idmançılara məşqlər zamanı sabit performansı qorumaqda yardımçı olan enerji mənbəyidir və idman içkilərinə bənzər təsir göstərir.
Mütəxəssislər həmçinin bütün prebiyotik xüsusiyyətlərini almaq üçün yaşıl bananı həftədə bir neçə dəfə yeməyi məsləhət görürlər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре