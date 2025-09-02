16 il cəza almışdı, həbsdə də dinc qalmadı - FOTO
2021-ci il dekabrın 31-də - Yeni il bayramı gecəsi qətl törədən 37 yaşlı Asim Nəcəfov həbsxanada da cinayət törədib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 16 illik həbsə məhkum edilmiş şəxs Nizami rayonunda saxlanıldığı 15 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində oranın baş inspektoru-rəisin növbətçi köməkçisi ədliyyə mayoru S.Kərimovu (şərti) yumruqla vurub. Belə ki, 30 günlük cərimə təcridxanasına salınmış Asim valideynləri ilə görüş yerinə aparılarkən müəssisənin baş inspektoru ilə digər əməkdaşının onu müşayiət etməsinə etirazını bildirib. Bu zaman o, yumruqla ədliyyə mayoruna zərbə endirib.
Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 317.2-ci (Cəzaçəkmə müəssisələrinin və ya istintaq təcridxanalarının normal fəaliyyətini pozma) maddəsi ilə iş açılıb.
Cinayət işinin materialları Nizami Rayon Məhkəməsinə göndərilib.
Məhkəmə Asimin bu əmələ görə 5 il azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm çıxarıb. Ona daha əvvəl təyin olunmuş 16 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasının çəkilməmiş hissəsi olan 12 il 7 ay 16 gün müddəti yeni hökmlə qismən birləşdirilib. Beləliklə, məhkumun qalan cəza müddəti 13 il 6 ay müəyyən edilib.
Qeyd edək ki, A. Nəcəfov 4 il öncə paytaxtın Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsi 116 saylı binanın zirzəmisində 1989-cu il təvəllüdlü Şahmar Balayevi qətlə yetirib.
