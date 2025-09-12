Bu qidalar üzdə sızanaq yaradır - Açıqlama
Soyuq fəsillər yaxınlaşdıqca üz dərisinə düzgün qulluq daha da vacib olur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, dermatoloq Qalina Amosovanın açıqlamasına görə səpkilərin qarşısını almaq üçün ilk növbədə üzü düzgün təmizləmək lazımdır.
"Yumşaq təmizləyicilər, məsələn, köpük, pudra və ya emulsiyalar dərini zədələmədən təmizləyir. Lakin tərkibində SLS, parabən və sabun olan məhsullar əksinə, dərini korlaya bilər.
SPF kremləri və davamlı makiyajı yaxşı təmizləmək üçün iki mərhələ vacibdir: əvvəl yağ əsaslı vasitə ilə, sonra isə gel və ya köpüklə. Ardınca tonik istifadə etmək dəriyə faydalıdır".
Həkim xəbərdarlıq edib ki, spirtli salfetlər və sərt skrablar problemi həll etmir, əksinə səpgini artıra bilər. Onun məsləhətinə görə, yüngül pudra və xüsusi kremlər daha yaxşı nəticə verir.
Amosova əlavə edib ki, isti havada və payızın əvvəlində yüngül gel və ya maye krem istifadə etmək lazımdır. Dərinin sağlam qalması üçün salisil turşusu, sink, niasinamid və azelain turşusu olan məhsullar faydalıdır.
Həkim həmçinin bildirib ki, səhərlər niasinamid və ya antioksidantlı kremlər, axşam isə lazım gələrsə turşulu vasitələr tətbiq etmək olar. SPF kremin istifadəsi isə hər zaman vacibdir.
Amosovanın sözlərinə görə, çoxlu şirniyyat və fastfud dərini yağlılaşdırır, az su içmək isə səpgiləri artırır. Ona görə də düzgün qidalanmaq və bol su içmək mütləqdir.
