Azərbaycanda bir sıra bələdiyyə torpaqları satışa çıxarılır

Azərbaycanın bir sıra rayonlarında bir neçə bələdiyyəyə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri hərraca çıxarılacaq.

Day.Az-ın məlumatına görə, torpaq müsabiqə və hərracları oktyabrın 15-də saat 15:00-da keçiriləcək.

Hərraca çıxarılacaq torpaqların ilkin qiyməti, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı 62 manatdan başlayaraq 3 730 manatadək dəyişir.

 

Müsabiqə və hərraca çıxarılacaq bələdiyyə torpaqları ilə bağlı məlumat almaq üçün müvafiq bələdiyyələrə müraciət edilməlidir. Ərizələr isə 15 sentyabr - 13 oktyabr 2025-ci il tarixlərində qəbul ediləcək.

Hərraca çıxarılacaq torpaqların siyahısını təqdim edirik:

Sıra № si Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə) Müsabiqə və ya hərrac Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili) Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla) Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla) Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona Torpaq üzərində hüququ təsdiq edən sənədin nömrəsi
1 Sumqayıt şəhəri Sumqayıt Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi 50 kv.m İcarə (15 il) 11.00 302,50 Sahibkarlıq Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
II zona		 309012003897
2
Abşeron rayonu Novxanı Bələdiyyəsi		 Müsabiqə ƏMDX-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, H.Əliyev prospekti 249 Tel: (012) 349 21 83 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Abşeron ərazi şöbəsi 285 kv.m Satılır 256,5 7125,00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
I qrup Bonitet balı 100		 308012016908
3 Saatlı rayonu Saatlı bələdiyyəsi Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 98 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 300 kv.m icarə (15 il) 24,00 900.00 90.00 Sahibkarlıq Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
II zona		 908012000856
4 Sabirabad rayonu Qaratəpə bələdiyyəsi (Əhmədabad kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 98 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 2.81 ha icarə (15 il) 31,00 337.00 34.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 65 əkin 909012002029
5 Sabirabad rayonu Nizami bələdiyyəsi (Hacıbəbir kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 98 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 3.16 ha icarə (15 il) 12,50 569.00 57.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup Bonitet balı 36 əkin 909012001793
6 Sabirabad rayonu Qalağayın bələdiyyəsi (Qalağayın kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 98 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 7 ha icarə (15 il) 63,00 1050.00 105.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 50 əkin 909012002056
7 Kürdəmir rayonu Topalhəsənli Bələdiyyəsi (Şahsevən kəndi) Müsabiqə ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113		 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 8 ha icarə (15 il) 62,40 1200,00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup əkin 906012001161
8 Zərdab rayonu Gəlmə Bələdiyyəsi (Salahlı kəndi) Müsabiqə ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113		 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 1 ha icarə (10 il) 7,80 120,00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup əkin 905012000798
9 Zərdab rayonu Bıçaqçı Bələdiyyəsi (Körpükənd kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113		 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 1.32 ha icarə (15 il) 10,30 159.00 8.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 56 əkin 905012000603
10 Zərdab rayonu Bıçaqçı Bələdiyyəsi (Körpükənd kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113		 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 3.5 ha icarə (15 il) 27,30 420.00 21.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup əkin 905012000860
11 Zərdab rayonu Bıçaqçı Bələdiyyəsi (Körpükənd kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113		 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 2.93 ha icarə (15 il) 22,85 352.00 18.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup əkin 905012000878
12 Göyçay rayonu Göyçay Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113		 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 200 kv.m Satılır 200,00 3730.00 186.50 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları II zona, şəhər 408012001772
13 Bərdə rayonu Kətəlparaq Bələdiyyəsi (Kətəlparaq kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 3.9 ha İcarə (5 il) 37,44 1210.00 121.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 60 əkin 610012002288
14 Bərdə rayonu Kətəlparaq Bələdiyyəsi (Qurdlar kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 1.2 ha İcarə (5 il) 11,52 360.00 36.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 60 əkin 610012002283
15 Bərdə rayonu Xanərəb Bələdiyyəsi (Şahvəlilər kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 1.5 ha İcarə (5 il) 18,18 450.00 45.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 77 əkin 610012002199
16 Bərdə rayonu Xanərəb Bələdiyyəsi (Şahvəlilər kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 1 ha İcarə (5 il) 12,12 300.00 30.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 77 əkin 610012002198
17 Ağdam rayonu Quzanlı Bələdiyyəsi (Quzanlı qəsəbəsi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 4.87 ha İcarə (20 il) 59,57 1461.00 146.10 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar I qrup Bonitet balı 100 əkin 609012000704
18 Ağdam rayonu Quzanlı Bələdiyyəsi (Quzanlı qəsəbəsi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 3.01 ha İcarə (20 il) 36,82 903.00 90.30 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin 609012000712
19 Ağstafa rayonu Həsənsu Bələdiyyəsi (Vurğun qəsəbəsi) Hərrac ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi 628 kv.m Satılır 58,58 3250.00 50.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları 502012001254
20 Quba rayonu Alpan Bələdiyyəsi (Alpan kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 4500 kv.m İcarə (20 il) 1,08 50.00 5.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin 303012003984
21 Cəlilabad rayonu Cəlilabad Bələdiyyəsi (Cəlilabad şəhəri) Müsabiqə ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi 284 kv.m İcarə (15 il) 0,31 62,00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar əkin 806012001777
22 Cəlilabad rayonu Uzuntəpə Bələdiyyəsi (Uzuntəpə kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi 4.4879 ha İcarə (15 il) 49,54 830.00 83.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup əkin 806012001793
23 Biləsuvar rayonu Amankənd Bələdiyyəsi (Amankənd kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi 4.88 ha İcarə (15 il) 53,87 830.00 83.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin 808012001295
24 Ağsu rayonu Növcü Bələdiyyəsi (Xəlilli kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şamaxı ərazi şöbəsi, Şamaxı şəhəri,
H.Məmmədov küç 97
Tel:(020) 2651076		 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şamaxı ərazi şöbəsi 2.76 ha İcarə (15 il) 6,05 276.00 27.60 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup bonitet balı 38 əkin 409012001455
25 Ağsu rayonu Növcü Bələdiyyəsi (Göydəlləkli kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şamaxı ərazi şöbəsi, Şamaxı şəhəri,
H.Məmmədov küç 97
Tel:(020) 2651076		 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şamaxı ərazi şöbəsi 6 ha İcarə (15 il) 6,05 600.00 60.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 60 örüş 409012001453
26 Zaqatala rayonu Bəhmətli Bələdiyyəsi (Bəhmətli kəndi) Hərrac ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-10		 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1.1785 ha İcarə (15 il) 16,26 238.00 12.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup bonitet balı 67 əkin 402012003071
27 Qəbələ rayonu
Qəbələ Bələdiyyəsi (Qəbələ şəhəri)		 Hərrac ƏMDX-nin Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6
Tel: (024) 205 45 56		 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi 75 kv.m Satılır 22,50 2175.00 109.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
I qrup bonitet balı 100		 406012002139,00
28 İsmayıllı rayonu
Kürdmaşı Bələdiyyəsi (Kürdmaşı kəndi)		 Müsabiqə ƏMDX-nin Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6
Tel: (024) 205 45 56		 14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi 1.2 ha İcarə (15 il) 0,95 180,00 Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 43 örüş 407012001918,00
 