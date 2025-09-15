https://news.day.az/azerinews/1780673.html Azərbaycanda bir sıra bələdiyyə torpaqları satışa çıxarılır - SİYAHI Azərbaycanın bir sıra rayonlarında bir neçə bələdiyyəyə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri hərraca çıxarılacaq. Day.Az-ın məlumatına görə, torpaq müsabiqə və hərracları oktyabrın 15-də saat 15:00-da keçiriləcək.
Azərbaycanda bir sıra bələdiyyə torpaqları satışa çıxarılır - SİYAHI
Azərbaycanın bir sıra rayonlarında bir neçə bələdiyyəyə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri hərraca çıxarılacaq.
Day.Az-ın məlumatına görə, torpaq müsabiqə və hərracları oktyabrın 15-də saat 15:00-da keçiriləcək.
Hərraca çıxarılacaq torpaqların ilkin qiyməti, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı 62 manatdan başlayaraq 3 730 manatadək dəyişir.
Müsabiqə və hərraca çıxarılacaq bələdiyyə torpaqları ilə bağlı məlumat almaq üçün müvafiq bələdiyyələrə müraciət edilməlidir. Ərizələr isə 15 sentyabr - 13 oktyabr 2025-ci il tarixlərində qəbul ediləcək.
Hərraca çıxarılacaq torpaqların siyahısını təqdim edirik:
|Sıra № si
|Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə)
|Müsabiqə və ya hərrac
|Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu
|Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı
|Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili)
|Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla)
|Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla)
|Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir
|Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona
|Torpaq üzərində hüququ təsdiq edən sənədin nömrəsi
|1
|Sumqayıt şəhəri Sumqayıt Bələdiyyəsi
|Müsabiqə
|ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi
|50 kv.m İcarə (15 il)
|11.00
|302,50
|Sahibkarlıq
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
II zona
|309012003897
|2
|
Abşeron rayonu Novxanı Bələdiyyəsi
|Müsabiqə
|ƏMDX-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, H.Əliyev prospekti 249 Tel: (012) 349 21 83
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Abşeron ərazi şöbəsi
|285 kv.m Satılır
|256,5
|7125,00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
I qrup Bonitet balı 100
|308012016908
|3
|Saatlı rayonu Saatlı bələdiyyəsi
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 98
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|300 kv.m icarə (15 il)
|24,00
|900.00 90.00
|Sahibkarlıq
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
II zona
|908012000856
|4
|Sabirabad rayonu Qaratəpə bələdiyyəsi (Əhmədabad kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 98
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|2.81 ha icarə (15 il)
|31,00
|337.00 34.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 65 əkin
|909012002029
|5
|Sabirabad rayonu Nizami bələdiyyəsi (Hacıbəbir kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 98
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|3.16 ha icarə (15 il)
|12,50
|569.00 57.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup Bonitet balı 36 əkin
|909012001793
|6
|Sabirabad rayonu Qalağayın bələdiyyəsi (Qalağayın kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 98
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|7 ha icarə (15 il)
|63,00
|1050.00 105.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 50 əkin
|909012002056
|7
|Kürdəmir rayonu Topalhəsənli Bələdiyyəsi (Şahsevən kəndi)
|Müsabiqə
|ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi
|8 ha icarə (15 il)
|62,40
|1200,00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup əkin
|906012001161
|8
|Zərdab rayonu Gəlmə Bələdiyyəsi (Salahlı kəndi)
|Müsabiqə
|ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi
|1 ha icarə (10 il)
|7,80
|120,00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup əkin
|905012000798
|9
|Zərdab rayonu Bıçaqçı Bələdiyyəsi (Körpükənd kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi
|1.32 ha icarə (15 il)
|10,30
|159.00 8.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 56 əkin
|905012000603
|10
|Zərdab rayonu Bıçaqçı Bələdiyyəsi (Körpükənd kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi
|3.5 ha icarə (15 il)
|27,30
|420.00 21.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup əkin
|905012000860
|11
|Zərdab rayonu Bıçaqçı Bələdiyyəsi (Körpükənd kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi
|2.93 ha icarə (15 il)
|22,85
|352.00 18.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup əkin
|905012000878
|12
|Göyçay rayonu Göyçay Bələdiyyəsi
|Hərrac
|ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi
|200 kv.m Satılır
|200,00
|3730.00 186.50
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları II zona, şəhər
|408012001772
|13
|Bərdə rayonu Kətəlparaq Bələdiyyəsi (Kətəlparaq kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|3.9 ha İcarə (5 il)
|37,44
|1210.00 121.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 60 əkin
|610012002288
|14
|Bərdə rayonu Kətəlparaq Bələdiyyəsi (Qurdlar kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|1.2 ha İcarə (5 il)
|11,52
|360.00 36.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 60 əkin
|610012002283
|15
|Bərdə rayonu Xanərəb Bələdiyyəsi (Şahvəlilər kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|1.5 ha İcarə (5 il)
|18,18
|450.00 45.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 77 əkin
|610012002199
|16
|Bərdə rayonu Xanərəb Bələdiyyəsi (Şahvəlilər kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|1 ha İcarə (5 il)
|12,12
|300.00 30.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 77 əkin
|610012002198
|17
|Ağdam rayonu Quzanlı Bələdiyyəsi (Quzanlı qəsəbəsi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|4.87 ha İcarə (20 il)
|59,57
|1461.00 146.10
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar I qrup Bonitet balı 100 əkin
|609012000704
|18
|Ağdam rayonu Quzanlı Bələdiyyəsi (Quzanlı qəsəbəsi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|3.01 ha İcarə (20 il)
|36,82
|903.00 90.30
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin
|609012000712
|19
|Ağstafa rayonu Həsənsu Bələdiyyəsi (Vurğun qəsəbəsi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
|628 kv.m Satılır
|58,58
|3250.00 50.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
|502012001254
|20
|Quba rayonu Alpan Bələdiyyəsi (Alpan kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|4500 kv.m İcarə (20 il)
|1,08
|50.00 5.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin
|303012003984
|21
|Cəlilabad rayonu Cəlilabad Bələdiyyəsi (Cəlilabad şəhəri)
|Müsabiqə
|ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi
|284 kv.m İcarə (15 il)
|0,31
|62,00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar əkin
|806012001777
|22
|Cəlilabad rayonu Uzuntəpə Bələdiyyəsi (Uzuntəpə kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi
|4.4879 ha İcarə (15 il)
|49,54
|830.00 83.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup əkin
|806012001793
|23
|Biləsuvar rayonu Amankənd Bələdiyyəsi (Amankənd kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Cəlilabad şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti Tel:(151) 5 50 03
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Cəlilabad ərazi şöbəsi
|4.88 ha İcarə (15 il)
|53,87
|830.00 83.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin
|808012001295
|24
|Ağsu rayonu Növcü Bələdiyyəsi (Xəlilli kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şamaxı ərazi şöbəsi, Şamaxı şəhəri,
H.Məmmədov küç 97
Tel:(020) 2651076
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şamaxı ərazi şöbəsi
|2.76 ha İcarə (15 il)
|6,05
|276.00 27.60
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup bonitet balı 38 əkin
|409012001455
|25
|Ağsu rayonu Növcü Bələdiyyəsi (Göydəlləkli kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şamaxı ərazi şöbəsi, Şamaxı şəhəri,
H.Məmmədov küç 97
Tel:(020) 2651076
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şamaxı ərazi şöbəsi
|6 ha İcarə (15 il)
|6,05
|600.00 60.00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 60 örüş
|409012001453
|26
|Zaqatala rayonu Bəhmətli Bələdiyyəsi (Bəhmətli kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nın Şəki ərazi şöbəsi Şəki şəhəri
H.Əliyev prospekti 9A
024-244-26-10
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi
|1.1785 ha İcarə (15 il)
|16,26
|238.00 12.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup bonitet balı 67 əkin
|402012003071
|27
|Qəbələ rayonu
Qəbələ Bələdiyyəsi (Qəbələ şəhəri)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6
Tel: (024) 205 45 56
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi
|75 kv.m Satılır
|22,50
|2175.00 109.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
I qrup bonitet balı 100
|406012002139,00
|28
|İsmayıllı rayonu
Kürdmaşı Bələdiyyəsi (Kürdmaşı kəndi)
|Müsabiqə
|ƏMDX-nin Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6
Tel: (024) 205 45 56
|14 oktyabr 2025-ci il tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi
|1.2 ha İcarə (15 il)
|0,95
|180,00
|Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 43 örüş
|407012001918,00
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре