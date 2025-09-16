https://news.day.az/azerinews/1780704.html "Qarabağ" "Benfika" ilə üz-üzə gələcək - UEFA Çempionlar Liqası UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində mübarizəyə start verən "Qarabağ" bu gün ilk oyununa çıxacaq. Day.Az xəbər verir ki, təmsilçimiz Portuqaliya nəhənglərindən olan "Benfika" ilə üz-üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
"Qarabağ" "Benfika" ilə üz-üzə gələcək - UEFA Çempionlar Liqası
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində mübarizəyə start verən "Qarabağ" bu gün ilk oyununa çıxacaq.
Day.Az xəbər verir ki, təmsilçimiz Portuqaliya nəhənglərindən olan "Benfika" ilə üz-üzə gələcək.
Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" növbəti görüşünü oktyabr ayının 1-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirəcək. Təmsilçimiz Danimarkanın "Kopenhagen" klubunu qonaq dəcək.
16 sentyabr
UEFA Çempionlar Liqası
I tur
Saat 23:00, "Benfika" - "Qarabağ".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре