https://news.day.az/azerinews/1780712.html Aynişan bahalı parfümünü QIRDI - "Dəliyə döndü" - VİDEO İnfluenser Aynişan Quliyevanın başına iş gəlib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, paylaşımı ilə izləyicilərin marağına səbəb olub. Sosial şəbəkə hesabı üçün "havalı" video çəkmək istəyən bloger əlindəki bahalı ətirini yerə salaraq sındırıb. Əsəbiləşən Aynişanın peşmanlıq reaksiyası müzakirələr yaradıb.
Aynişan bahalı parfümünü QIRDI - "Dəliyə döndü" - VİDEO
İnfluenser Aynişan Quliyevanın başına iş gəlib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, paylaşımı ilə izləyicilərin marağına səbəb olub.
Sosial şəbəkə hesabı üçün "havalı" video çəkmək istəyən bloger əlindəki bahalı ətirini yerə salaraq sındırıb.
Əsəbiləşən Aynişanın peşmanlıq reaksiyası müzakirələr yaradıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре