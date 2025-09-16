Aynişan bahalı parfümünü QIRDI

İnfluenser Aynişan Quliyevanın başına iş gəlib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, paylaşımı ilə izləyicilərin marağına səbəb olub.

Sosial şəbəkə hesabı üçün "havalı" video çəkmək istəyən bloger əlindəki bahalı ətirini yerə salaraq sındırıb.

Əsəbiləşən Aynişanın peşmanlıq reaksiyası müzakirələr yaradıb.