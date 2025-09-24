Mətbəxdəki bu 3 əşyanı dərhal atın!
Harvardda təhsil almış tanınmış qastroenteroloq Dr. Saurabh Sethi gündəlik həyatda istifadə olunan və milyonlarla evdə rast gəlinən bəzi mətbəx əşyalarının sağlamlıq üçün ciddi risk daşıdığını açıqlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun sosial şəbəkədə paylaşdığı xəbərdarlıq qısa zamanda minlərlə insana çataraq geniş müzakirə mövzusuna çevrilib.
Bədəninizə zərər verməmək üçün bu əşyaları mətbəxinizdən çıxarın:
1. Plastik doğrama lövhələri
Dr. Sethi bildirib ki, bıçaqlar plastik lövhələri zədələdikcə qida mikroplastiklərlə çirklənir. Bu hissəciklər bədəndə toplanaraq hormon balansını poza, iltihab, dəri problemləri və hətta çəki dəyişikliklərinə səbəb ola bilər. Həkim alternativ olaraq bambuk, ağac və ya şüşə lövhələrdən istifadəni tövsiyə edib.
2. Cızılmış yapışmayan tavalar
Sethi ikinci təhlükə kimi cızılmış yapışmayan tavaları göstərib. Onun sözlərinə görə, bu cür qabların örtüyündəki "davamlı kimyəvi maddələr" (PFAS) xərçəng riskini artırır və hormonal sistemi poza bilər. Daha sağlam seçimlər: paslanmayan polad, çuqun və ya saf keramika qablardır.
3. Ətirli şamlar
Həkim xəbərdarlıq etdiyi üçüncü məhsulun isə ətirli şamlar olduğunu bildirib. Çünki onların tərkibindəki parafin və ftalatlar yandırıldıqda havaya zərərli maddələr buraxır. Ftalatlar hormon pozğunluqları və məhsuldarlıq problemləri ilə əlaqələndirilir. Sethi sağlam alternativ kimi ətirsiz soya, kokos və ya arı mumundan hazırlanan şamları məsləhət görüb.
Dr. Sethi sözlərinə belə yekun vurub:
"Bu əşyaları illərlə istifadə etmək sağlamlıq risklərini artırır. Daha təhlükəsiz seçimlərə keçmək sağlamlığınız üçün böyük bir addımdır."
