Naxçıvanda magistral yolda ceyranların keçidi - VİDEO
Naxçıvanda qeydə alınan görüntü marağa səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, magistral yolda ceyranların keçidi sosial şəbəkədə yayılıb.
Hərəkətdə olan avtomobil dayanaraq sürü şəklində yolu keçən heyvanları gözləyib. Arxadan gələn yük maşının sürcüsü isə ceyranların həyatına təhlükə yaradaıb.
Bu isə izləyiclər tərəfindən tənqid edilib.
Qeyd edək ki, video Məhəmməd Əliyevə məxsusdur.
