Azərbaycanlı aparıcı 4-cü dəfə ƏRƏ GEDİR

Azərbaycanlı aparıcı ailə həyatı qurur.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda ARB TV-də fəaliyyət göstərən aparıcı və jurnalist Nura Andronova tanınmış iş adamı ilə nikaha girməyə hazırlaşır.

Bu barədə xəbəri aparıcının yaxınları sosial şəbəkə hesablarında yayıblar.

Qeyd edək ki, bu, Nura Andronovanın dördüncü evliliyi olacaq.