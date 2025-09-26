Nəsimi festivalının bağlanış tədbiri keçirilib - FOTO - VİDEO
Üçüncü Nəsimi - şeir, mənəviyyat və incəsənət festivalının bağlanışı Bakıda "Atəşgah Məbədi" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda keçirilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, tədbirdə Nəsimi irsinə həsr olunmuş spiritual-irfani musiqili ədəbi-bədii gecə təşkil olunub.
Gecə "Savalan" qrupunun ifasında "Söz" layihəsinin iştirakçıları ilə şairlər və müsiqiçilərin birgə məclisi formatında qurulub. "Mən ki, dərvişəm", "Hardasan", "Eşq əhli", "Heyran olmuşam", "Sığmazam", "Mənəm mən" və digər əsərlər səslənib.
Festivalın bağlanışının son təqdimatı isə fərqli tərzdə ifaları ilə tanınan Çingiz Mustafayevin çıxışı olub. O, sufi motivləri əsasında performans təqdim edib.
Sentyabrın 23-25-də Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı, ICESCO-nun tərəfdaşlığı ilə Bakıda və şairin doğma yurdu Şamaxıda keçirilən Nəsimi - şeir, mənəviyyat və incəsənət festivalı maraqlı təqdimatlar, premyeralarla yadda qalıb. "İblis" əsəri və "Nəsimi dastanı" baletinin yeni quruluşda təqdimatları isə tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.
2018-ci ildən təşkil olunan Nəsimi festivalı müxtəlif bədii ifadə formaları vasitəsilə humanizm, sevgi və tolerantlıq mövzularını araşdırmağı, mədəniyyətlər və nəsillər arasında yaradıcı dialoqu təşviq etməyi hədəfləyir. Genişmiqyaslı tədbirin proqramı müxtəlif sənət növləri və bilik sahələrini əhatə edir.
