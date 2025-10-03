Bu qidalar qadınlarda yaddaşı zəiflədir - XƏBƏRDARLIQ
Orta yaş dövründə tez-tez ultraemal olunmuş qidalar istehlak edən qadınlar yaşlananda yaddaş və düşünmə problemləri ilə daha çox qarşılaşırlar.
Day.Az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bu nəticəyə Nyu-York Universitetinin alimləri gəliblər. Tədqiqatın nəticələri Preventive Medicine (PM) jurnalında dərc olunub.
Bildirilib ki, ultraemal olunmuş qidalar - şirniyyatlar, fastfud, qazlı içkilər və hazır yeməklər - əlavə yağlar, şəkər, duz və dadlandırıcılarla zəngindir.
"Women's Health Study" adlı uzunmüddətli araşdırmaya qatılan 5 mindən çox qadının məlumatları göstərib ki, 35-65 yaş aralığında bu cür qidaları daha çox istehlak edən qadınlar 25-35 il sonra yaddaş və diqqət problemləri ilə bağlı şikayətləri 20-24% daha çox bildiriblər.
Koqnitiv şikayətlər dedikdə yaddaşın və ya diqqət toplama qabiliyyətinin zəifləməsi ilə bağlı subyektiv hisslər nəzərdə tutulur. Əvvəlki araşdırmalar göstərir ki, bu cür şikayətlər demensiyanın inkişafından bir neçə il əvvəl meydana çıxa bilər.
Ən güclü əlaqə emal olunmuş süd məhsulları və ət məhsulları ilə müşahidə olunub. Şirniyyatlar və souslarla isə statistik cəhətdən əhəmiyyətli bir əlaqə tapılmayıb.
Qadınlar Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkən pasiyentlərin təxminən üçdə iki hissəsini təşkil edir. Risk faktorlarının erkən mərhələdə müəyyənləşdirilməsi səhiyyə üçün prioritet sayılır. Yeni araşdırma göstərir ki, orta yaş dövründəki qidalanma beyin sağlamlığına onilliklər sonra da təsir edə bilər.
Müəlliflər vurğulayıblar ki, bu cür məhsulların rasionda azaldılması yaşla bağlı koqnitiv pozuntuların riskini azaltmaq üçün əlçatan bir üsul ola bilər.
