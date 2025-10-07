https://news.day.az/azerinews/1786295.html Azərbaycanlı müğənni təcili əməliyyata alınıb Müğənni Bahar Lətifqızı təcili əməliyyat olunub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sənətçi özü məlumat verib. Bir müddət öncə ümumi yoxlama üçün xəstəxanaya üz tutan ifaçı təhlükə ilə üz üzə qaldığı üçün əməliyyat masasına yatırılıb.
Buna səbəb isə Baharın ödünün qara ciyərinə yapışması və dağılma təhlükəsinin olduğu bilidirilib.
Müğənni hazırda özünü yaxşı hiss edir və sənət fəaliyyətinə davam edir.
