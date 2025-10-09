https://news.day.az/azerinews/1786824.html Ulduz futbolçunun qohum olduğu azərbaycanlı Vəfa Zeynallı imiş? Xəbər verdiyimiz kimi, "Real"ın futbolçusu Din Heysenin qardaşı Daimen azərbaycanlı xanım Lalə Məmmədova ilə ailə qurub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Lalə Məmmədova aktrisa Vəfa Zeynallının qızıdır. Toy mərasimindən Vəfa Zeynallı aşağıdakı fotonu paylaşıb.
Daha sonra Vəfa Zeynallı məsələyə aydınlıq gətirərək bildirib ki, Lalə Məmmədova onun yox, rəfiqəsinin qızıdır.
