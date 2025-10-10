Sinə xərçənginin az bilinən əlamətləri - Açıqlama
Onkoloq qadınlarda döş xərçənginin qeyri-adi əlamətlərini açıqlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, döş xərçənginin az bilinən, lakin vacib əlamətlərindən biri döşün qabıqlanması ola bilər.
Bu barədə "gazeta"ya rusiyalı onkoloq Anna Kim məlumat verib.
Həkimin sözlərinə görə qadınlar döş dərisində baş verən hər bir dəyişikliyə diqqətlə yanaşmalıdırlar.
"Qabıq qoyma, rəngin dəyişməsi, sağalmayan yaralar və ya qızartı, habelə döş giləsinin içəriyə çəkilməsi xərçəngin ilkin əlamətlərindən ola bilər. Əgər qadın hamilə və ya əmizdirmə dövründə deyil, lakin şəffaf, ağ və ya qan qarışıq ifrazatlar gəlirsə, bu da narahatedici simptom sayılır," - deyə həkim bildirib.
Onkoloq qeyd edib ki, döşdə və ya qoltuqaltı nahiyəsində hiss olunan bərkimə də diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Belə hallarda şişin limfa düyünlərinə yayılma ehtimalı ola bilər. "Əgər bərklik keçmirsə və ya böyüyürsə, mütləq mamoloqa müraciət olunmalıdır," - deyə o əlavə edib.
Mütəxəssis qadınlara gənc yaşlardan etibarən döşlərini mütəmadi olaraq özlərinin yoxlamasını tövsiyə edib. Onun sözlərinə görə, bunu duş qəbul edərkən və ya güzgü qarşısında etmək kifayətdir. "Əvvəlcə vizual olaraq döşün formasına, dərinin vəziyyətinə, gilənin istiqamətinə diqqət etmək lazımdır. Daha sonra döş və qoltuqaltı nahiyə yumşaq dairəvi hərəkətlərlə yoxlanmalıdır," - deyə Kim əlavə edib.
Anna Kimin sözlərinə görə, döş xərçəngi erkən mərhələdə aşkarlandıqda müalicəyə yaxşı cavab verir. Həkim qadınlara ağrı, bərklik, qabıqlaşma və ya hər hansı dəri dəyişiklikləri zamanı vaxt itirmədən mütəxəssisə müraciət etməyi, habelə profilaktik olaraq ildə bir dəfə mamoloq müayinəsindən keçməyi tövsiyə edib.
