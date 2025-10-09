Bu ilin 9 ayında işəgötürənlər tərəfindən işçilərə ödənilmiş gecikmiş vəsaitin həcmi açıqlandı
Bu ilin 9 ayında işəgötürənlər tərəfindən sosial xarakterli ödənişlər olan 380,8 min manat vəsait işəgötürənlər tərəfindən işçilərə ödənilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə bu gün keçirilən Kollegiya iclasında məlumat verilib.
Əmək müqavilələrinin artıq 96 faizinin elektronlaşdırıldığı qeyd edilib.
Nazirlik yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin bu ilin 9 ayında işəgötürənlər tərəfindən sosial xarakterli ödənişlər olan 380,8 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsinin gecikdirildiyini müəyyən etdiyi, görülən tədbirlərlə həmin vəsaitin işəgötürənlər tərəfindən işçilərə ödənildiyi, əmək müqavilələrinə qanunvericiliyin tələbləri pozulmaqla xitam verilmiş 56 işçinin yenidən əvvəlki işlərinə bərpa etdirildiyi bildirilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре