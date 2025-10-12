Düşənbədəki toplantı Azərbaycanın regional siyasətdə əməkdaşlıq prinsiplərinə sadiqliyini nümayiş etdirdi – Deputat
Oktyabrın 10-da Tacikistanın paytaxtı Düşənbə şəhərində baş tutmuş MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında Prezident İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın uzaqgörən diplomatiyasını, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu və regionda liderliyini bir daha nümayiş etdirdi. Dövlətimizin başçısının nitqi göstərdi ki, Azərbaycan yalnız öz milli maraqlarını qorumaqla kifayətlənmir, həm də bütün regionda sabitliyin, iqtisadi tərəfdaşlığın və dostluq əlaqələrinin inkişafına aparıcı töhfə verir.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri Trend-ə açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Səbinə Salmanova deyib.
Onun sözlərinə görə, toplantıda Prezident İlham Əliyev Tacikistan xalqına və Prezidentinə ünvanladığı səmimi sözlərlə iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin dərin köklərə malik olduğunu, bu əlaqələrin qarşılıqlı hörmət və etimad üzərində inkişaf etdiyini vurğuladı:
"O, paytaxt Düşənbənin son illərdə əldə etdiyi sosial-iqtisadi uğurları yüksək qiymətləndirərək, Tacikistanın dinamik inkişafını region üçün müsbət nümunə kimi səciyyələndirdi. Azərbaycanın regional siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri tərəfdaş ölkələrlə bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafıdır. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin çıxışında səsləndirdiyi fikirlər MDB məkanında birliyin ruhuna uyğun olaraq həmrəylik, qarşılıqlı dəstək və inteqrasiya ideyalarının daha da gücləndirilməsinə xidmət edir. Dövlətimizin başçısı həmçinin bildirdi ki, Azərbaycan ilə Tacikistan arasında ikitərəfli münasibətlər ardıcıl inkişaf etməkdədir. Onlar qardaşlıq, dostluq, qarşılıqlı dəstəyə əsaslanır və böyük inkişaf potensialına malikdir".
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur bölgəsinin Laçın şəhərinin bu il MDB-nin mədəniyyət paytaxtı kimi namizədliyini dəstəklədiklərinə görə MDB dövlət başçılarına təşəkkür etdiyini söyləyən deputat Səbinə Salmanova qeyd edib ki, bu qərar yalnız mədəni hadisə deyil, həm də böyük mənəvi və siyasi məna daşıyır:
"Uzun illər işğal altında qalmış, lakin bu gün sürətlə bərpa edilən Laçın artıq sülhün, yenidənqurmanın və milli dirçəlişin rəmzinə çevrilib. MDB Mədəniyyət Paytaxtı tədbirlərinin Laçında keçirilməsi Azərbaycanın bərpa proseslərində qazandığı uğurların və xalqımızın doğma torpaqlara dönüş qürurunun təcəssümüdür. Bu gün Laçın da daxil olmaqla, işğaldan azad edilmiş digər ərazilərimiz dünyanın ən gözəl yerlərindən birinə çevrilir. Bütün bunlar dövlətimizin gücünü və xalqımızın gələcəyə inamını nümayiş etdirir".
Parlamentari onu da vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyev çıxışında Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarına da toxunub:
"III MDB Oyunları Azərbaycanın yüksək səviyyəli ev sahibliyi ilə tarixdə özünəməxsus yerini tutdu. Tədbir təkcə idman yarışları ilə məhdudlaşmayıb, eyni zamanda MDB ölkələri arasında dostluq, əməkdaşlıq və ortaq dəyərlərin möhkəmlənməsinə mühüm töhfələr verdi. 13 ölkədən 1600-dən çox idmançının iştirakı ilə keçirilən oyunlar, ölkəmizin təşkilatçılıq bacarığını, qonaqpərvərliyini və regionda birləşdirici rolunu göstərdi. Bu oyunlar həm də ölkəmizin postmüharibə dövründə həyata keçirdiyi bərpa və inkişaf proseslərini beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirdi, gənclər arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə şərait yaratdı".
Deputat söyləyib ki, beləliklə, Düşənbədəki toplantı Azərbaycanın regional siyasətində sülh, sabitlik və əməkdaşlıq prinsiplərinə sadiqliyini bir daha nümayiş etdirdi:
"Prezident İlham Əliyevin çıxışı MDB çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, dostluq və qarşılıqlı etimad mühitinin dərinləşdirilməsi istiqamətində vacib siyasi mesaj oldu. Azərbaycan bu gün regionda dayanıqlı inkişafın və sülhün təmin olunması yolunda aparıcı rola malikdir".
