Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun İllik Toplantıları üçün təminatlara dair Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib "Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təmsil olunan Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İslam İnkişaf Bankı Qrupu arasında Azərbaycan Respublikası Hökuməti (ev sahibi ölkə) tərəfindən İİB Qrupunun 2026-cı ildə keçiriləcək İllik Toplantıları üçün təminatlara dair Anlaşma Memorandumu" təsdiq edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki,bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Qanunu təsdiq edib.
Qanuna əsasən, Anlaşma Memorandumu 2025-ci il mayın 22-də Əlcəzair şəhərində imzalanıb.
