https://news.day.az/azerinews/1788543.html Yaşlı qadın avtobusun altında qaldı - VİDEO 66 yaşlı qadın avtobusun altında qalıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Vladivostokda ( Rusiya ) 66 yaşlı pensiyaçı avtobusa minməyə çalışarkən sürücü hərəkətə başlayıb. Görüntülərdə qadının hərəkət edən avtobusa minməyə çalışdığı görünür. Cəhdi uğursuz alınır və o asfalta düşür. Avtobus sürücüsü dərhal köməyə çatır.
Yaşlı qadın avtobusun altında qaldı - VİDEO
66 yaşlı qadın avtobusun altında qalıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Vladivostokda ( Rusiya ) 66 yaşlı pensiyaçı avtobusa minməyə çalışarkən sürücü hərəkətə başlayıb.
Görüntülərdə qadının hərəkət edən avtobusa minməyə çalışdığı görünür. Cəhdi uğursuz alınır və o asfalta düşür. Avtobus sürücüsü dərhal köməyə çatır.
Məlumata görə, avtobus qadının əlinin üzərindən keçib. O, dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре