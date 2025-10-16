Yaşlı qadın avtobusun altında qaldı

66 yaşlı qadın avtobusun altında qalıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Vladivostokda ( Rusiya ) 66 yaşlı pensiyaçı avtobusa minməyə çalışarkən sürücü hərəkətə başlayıb.

Görüntülərdə qadının hərəkət edən avtobusa minməyə çalışdığı görünür. Cəhdi uğursuz alınır və o asfalta düşür. Avtobus sürücüsü dərhal köməyə çatır.

Məlumata görə, avtobus qadının əlinin üzərindən keçib. O, dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.