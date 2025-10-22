https://news.day.az/azerinews/1790032.html Bakıda yaşayış binasında yanğın – ÖLƏN VAR Suraxanıda yaşayış binasında yanğın olub, bir nəfər yanaraq ölüb. Bu baradə Day.Az-a FHN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, doqquzmərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 45 m² olan 2 otaqlı mənzilin 1 otağının yanar konstruksiyaları 12 m² sahədə yanıb.
