https://news.day.az/azerinews/1790259.html Azərbaycana gətirilən bu telefonlara görə əlavə 100 manat ödəniləcək Azərbaycana gətirilən mobil telefonlara yeni vergi tətbiq ediləcək. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə əsasən, ölkəyə gətirilən mobil cihazlara gömrük rüsumu ilə yanaşı aksiz vergisi də hesablanacaq.
Azərbaycana gətirilən bu telefonlara görə əlavə 100 manat ödəniləcək
Azərbaycana gətirilən mobil telefonlara yeni vergi tətbiq ediləcək.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə əsasən, ölkəyə gətirilən mobil cihazlara gömrük rüsumu ilə yanaşı aksiz vergisi də hesablanacaq.
Layihəyə görə, təqvim ili ərzində bir nəfər tərəfindən ölkəyə 1 ədəddən artıq mobil telefon gətirildiyi halda, hər əlavə cihaz üçün 100 manat aksiz vergisi ödəniləcək. Bu məbləğ bazar qiymətindən asılı olmayacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре