Azərbaycana gətirilən bu telefonlara görə əlavə 100 manat ödəniləcək

Azərbaycana gətirilən mobil telefonlara yeni vergi tətbiq ediləcək.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə əsasən, ölkəyə gətirilən mobil cihazlara gömrük rüsumu ilə yanaşı aksiz vergisi də hesablanacaq.

Layihəyə görə, təqvim ili ərzində bir nəfər tərəfindən ölkəyə 1 ədəddən artıq mobil telefon gətirildiyi halda, hər əlavə cihaz üçün 100 manat aksiz vergisi ödəniləcək. Bu məbləğ bazar qiymətindən asılı olmayacaq.