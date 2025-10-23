https://news.day.az/azerinews/1790320.html Gələn il minimum maaş artmayacaq Azərbaycanda gələn il minimum əməkhaqqının builki səviyyədə - 400 manat saxlanılması nəzərdə tutulur. Milli.Az xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
Gələn il minimum maaş artmayacaq
Azərbaycanda gələn il minimum əməkhaqqının builki səviyyədə - 400 manat saxlanılması nəzərdə tutulur.
Milli.Az xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
"Fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən (işçilərlə bağlı ödənişlər nəzərə alınmadan fərdi sahibkarların özləri üçün ödənilən) məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 2026-cı ildə minimum əməkhaqqının 400 manat həddində 103,5 milyon manat proqnozlaşdırılıb", - deyə sənəddə qeyd olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре