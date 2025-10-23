https://news.day.az/azerinews/1790339.html Şadlıq evində müəmmalı ölüm - Ofisiantın meyiti tapıldı Bakıda şadlıq evində faciəvi hadisə baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, insident Nizami rayonu, Mikayıl Əliyev küçəsində yerləşən bir şadlıq evində qeydə alınıb. Hadisə yerində ofisiant kimi çalışan 20 yaşlı Əliyev Nurlan Abuzər oğlunun meyiti aşkar edilib. Gəncin ölüm səbəbi hələlik məlum deyil.
Şadlıq evində müəmmalı ölüm - Ofisiantın meyiti tapıldı
Bakıda şadlıq evində faciəvi hadisə baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, insident Nizami rayonu, Mikayıl Əliyev küçəsində yerləşən bir şadlıq evində qeydə alınıb.
Hadisə yerində ofisiant kimi çalışan 20 yaşlı Əliyev Nurlan Abuzər oğlunun meyiti aşkar edilib. Gəncin ölüm səbəbi hələlik məlum deyil.
Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре