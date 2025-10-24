https://news.day.az/azerinews/1790439.html Saat 10:00-da işıq kəsiləcək - Bu ərazilərdə Suraxanı Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində 24 oktyabr tarixində təmir işləri aparılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb.
Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 16:00-dək Hövsan qəsəbəsi Elman Qasımov, Elçin Məmmədov, Oqtay Şabanov, Cəbrayıl Xanməmmədov küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
Təmir işləri başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
