Gələn il alimentin məbləği artacaq?

2026-cı ildə yaşayış minimumunun uşaqlar üçün 260 manat olacağı alimentin artacağı mənasına gəlmir.

Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Trend-ə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib.

"Mənim fikirimcə aliment artmayacaq, olduğu kimi, eyni qaydada qalacaq", - deyə komitə sədri əlavə edib.