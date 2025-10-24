https://news.day.az/azerinews/1790460.html Gələn il alimentin məbləği artacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA 2026-cı ildə yaşayış minimumunun uşaqlar üçün 260 manat olacağı alimentin artacağı mənasına gəlmir. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Trend-ə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib.
Gələn il alimentin məbləği artacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA
2026-cı ildə yaşayış minimumunun uşaqlar üçün 260 manat olacağı alimentin artacağı mənasına gəlmir.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Trend-ə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib.
"Mənim fikirimcə aliment artmayacaq, olduğu kimi, eyni qaydada qalacaq", - deyə komitə sədri əlavə edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре