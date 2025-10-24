https://news.day.az/azerinews/1790498.html Ali Məhkəməyə yeni hakimlər təyin edilib Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə yeni hakimlər təyin edilib. Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında bununla bağlı müvafiq qərar səsverməyə qoyularaq qəbul edilib.
Qərara əsasən, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri Xəyalə Adil qızı Cəmilova və Zaur Nazim oğlu Hüseynov Ali Məhkəmənin hakimi təyin ediliblər.
