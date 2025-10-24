https://news.day.az/azerinews/1790646.html "Beşiktaş" klubunun heyətində ciddi itki Türkiyənin "Beşiktaş" klubunun heyətində ciddi itki baş verib. Day.Az xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisinin hücumçusu Rafa Silva sıradan çıxıb. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Portuqaliyalı futbolçunun ayaq əzələsində zədə aşkarlanıb. 32 yaşlı oyunçu bazar günü "Kasımpaşa" ilə matçda komandaya kömək edə bilməyəcək.
"Beşiktaş" klubunun heyətində ciddi itki
Türkiyənin "Beşiktaş" klubunun heyətində ciddi itki baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisinin hücumçusu Rafa Silva sıradan çıxıb. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Portuqaliyalı futbolçunun ayaq əzələsində zədə aşkarlanıb. 32 yaşlı oyunçu bazar günü "Kasımpaşa" ilə matçda komandaya kömək edə bilməyəcək.
Qeyd edək ki, Rafa Silva 2024-cü ilin yayında "Beşiktaş"da çıxış edir. Portuqalya millisinin sabiq üzvü bu mövsüm "qara qartallar"ın heyətində meydana çıxdığı 15 rəsmi matçda 5 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре