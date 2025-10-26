Kamala Harris növbəti prezident seçkilərində iştirak etmək ehtimalından danışıb

ABŞ-ın sabiq vitse-prezidenti Kamala Harris növbəti prezident seçkilərində iştirak etmək ehtimalından danışıb.

Day.Az xəbər verir ki, 2024-cü il prezident seçkilərində Donald Trampa məğlub olan Harris bu barədə BBC-yə verdiyi müsahibədə bildirib.

 

"Bütün karyeramı dövlət xidmətinə həsr etmişəm və bu, mənim qanımdadır", - deyə o vurğulayıb.

Bununla belə, Harris hələlik növbəti prezident seçkilərində iştirak etmək barədə yekun qərar vermədiyini qeyd edib.