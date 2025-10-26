https://news.day.az/azerinews/1790914.html Kamala Harris növbəti prezident seçkilərində iştirak etmək ehtimalından danışıb ABŞ-ın sabiq vitse-prezidenti Kamala Harris növbəti prezident seçkilərində iştirak etmək ehtimalından danışıb. Day.Az xəbər verir ki, 2024-cü il prezident seçkilərində Donald Trampa məğlub olan Harris bu barədə BBC-yə verdiyi müsahibədə bildirib.
Day.Az xəbər verir ki, 2024-cü il prezident seçkilərində Donald Trampa məğlub olan Harris bu barədə BBC-yə verdiyi müsahibədə bildirib.
"Bütün karyeramı dövlət xidmətinə həsr etmişəm və bu, mənim qanımdadır", - deyə o vurğulayıb.
Bununla belə, Harris hələlik növbəti prezident seçkilərində iştirak etmək barədə yekun qərar vermədiyini qeyd edib.
