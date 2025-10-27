https://news.day.az/azerinews/1791065.html Oktyabrın 27-si ilə bağlı əhaliyə RƏSMİ XƏBƏRDARLIQ Avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, oktyabrın 27-də bəzi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 500-1 000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. pi
Oktyabrın 27-si ilə bağlı əhaliyə RƏSMİ XƏBƏRDARLIQ
Avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, oktyabrın 27-də bəzi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 500-1 000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. pi
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре