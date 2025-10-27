Oktyabrın 27-si ilə bağlı əhaliyə

Avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, oktyabrın 27-də bəzi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 500-1 000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. pi