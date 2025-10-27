https://news.day.az/azerinews/1791071.html Tibb Universitetinin professoru vəfat etdi - FOTO Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı kafedrasının professoru Ruxsara Həmdulla qızı Əliyeva vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə universitet məlumat yayıb. Qeyd edək ki, R.Əliyeva daha əvvəl "Əmək gigiyenası və peşə xəstəlik-ləri".
Tibb Universitetinin professoru vəfat etdi - FOTO
Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı kafedrasının professoru Ruxsara Həmdulla qızı Əliyeva vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə universitet məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, R.Əliyeva daha əvvəl "Əmək gigiyenası və peşə xəstəlik-ləri". Elmi tədqiqat institutunda direktor müavini, "Epidemiologiya, Mikrobiologiya və Gigiyena". Elmi tədqiqat institutunda laboratoriya müdiri olaraq çalışıb.
O, 1994-cü ildən Azərbaycan Tibb Universiteti Əmək gigiyenası və uşaq- yeniyetmələr gigiyenası kafedrasında professor olaraq fəaliyyət göstərirdi.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре