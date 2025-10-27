https://news.day.az/azerinews/1791074.html “Dahilər ölür, hadisədir olub da…” - Reaksiyası təndiq olundu - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, Zərdabda "VAZ 21099" və "Range Rover" markalı avtomobillərin iştirakı ilə ağır yol qəzası baş verib. Day.Az xəbər verir ki, "VAZ 21099"un sürücüsü Azər Abdullazadə qəza zamanı həlak olub. Hadisədən sonra "Range Rover"in sahibi açıqlama verərək bildirib ki, qəza baş verəndə sükan arxasında özü yox, əmisi oğlu olub.
“Dahilər ölür, hadisədir olub da…” - Reaksiyası təndiq olundu - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, Zərdabda "VAZ 21099" və "Range Rover" markalı avtomobillərin iştirakı ilə ağır yol qəzası baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, "VAZ 21099"un sürücüsü Azər Abdullazadə qəza zamanı həlak olub.
Hadisədən sonra "Range Rover"in sahibi açıqlama verərək bildirib ki, qəza baş verəndə sükan arxasında özü yox, əmisi oğlu olub. Ölən şəxslə bağlı isə bunları deyib:
"Ölüm var, Allah rəhmət eləsin. İndi biz nə edək? Adam öldürməmişik ki. Qəzadır, olub. Dahi insanlar da dünyadan köçür".
Onun soyuqqanlı şəkildə bildirdiyi münasibət sərt tənqid olunub.
Ətraflı "APA TV"nin süjetində:
