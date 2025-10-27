https://news.day.az/azerinews/1791084.html Bakıda restoranda yanğın olub Bakıxanov qəsəbəsində restoranda baş verən yanğın söndürülüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə FHN-in Mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumata görə, restoranda elektrik sobasında baş verən yanğının qarşısı qısa müddətdə alınıb. ------ 09:40 Sabunçu rayonunda yerləşən restoranlardan birində bu səhər yanğın qeydə alınıb.
Bakıda restoranda yanğın olub
Bakıxanov qəsəbəsində restoranda baş verən yanğın söndürülüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə FHN-in Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Məlumata görə, restoranda elektrik sobasında baş verən yanğının qarşısı qısa müddətdə alınıb.
09:40
Sabunçu rayonunda yerləşən restoranlardan birində bu səhər yanğın qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunub. Yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
Hazırda hadisənin səbəbləri araşdırılır.
