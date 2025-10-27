https://news.day.az/azerinews/1791117.html I Qarabağ müharibəsinin daha 16 itkin-şəhidi dəfn olunacaq - FOTO I Qarabağ müharibəsinin daha 16 itkin-şəhidinin qalıqları dəfn olunacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb.
