I Qarabağ müharibəsinin daha 16 itkin-şəhidi dəfn olunacaq

I Qarabağ müharibəsinin daha 16 itkin-şəhidinin qalıqları dəfn olunacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb.