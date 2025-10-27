https://news.day.az/azerinews/1791131.html Türk bloqerin milli yeməyimizə reaksiyası gündəm oldu - VİDEO Türkiyə vətəndaşının dovğaya reaksiyası diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Kənan Tanrıoğlu adlı bloqer ilk dəfə dovğa yediyi anları videoya çəkərək milli yeməyimizə maraqlı reaksiya verib. Türkiyənin yayla çorbasına bənzədiyini deyən bloqer dovğanın dadını çox bəyəndiyini qeyd edib.
