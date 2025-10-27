Paytaxt sakinini hədələyib pulunu ələ keçirən şəxslər saxlanılıb

Oktyabrın 25-də axşam saatlarında Binəqədi rayonunda naməlum şəxslər 26 yaşlı paytaxt sakinini kəsici alətlə hədələyərək onun 1480 manatını ələ keçiriblər.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbiri ilə quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 4 nəfər- Ə.Məlikov, M.Mustafayev, A.Məmmədov və A.Məmmədov müəyyən edilərək saxlanılıblar.

Araşdırma aparılır.