Bağçalara müəllimlərin işə qəbulu üzrə keçid balları

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi üçün keçid balları müəyyən edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bizim.Media-ya Təhsil İnstitutunun nəzdində İnsan Respursları Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, keçid balı Qazax-Tovuz Regional Təhsil İdarəsi üzrə 35 bal, Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və digər regional təhsil idarələri üzrə isə 40 bal müəyyən edilib.