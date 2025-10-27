https://news.day.az/azerinews/1791153.html Bağçalara müəllimlərin işə qəbulu üzrə keçid balları AÇIQLANDI Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi üçün keçid balları müəyyən edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bizim.Media-ya Təhsil İnstitutunun nəzdində İnsan Respursları Mərkəzindən məlumat verilib.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi üçün keçid balları müəyyən edilib.
Bağçalara müəllimlərin işə qəbulu üzrə keçid balları AÇIQLANDI
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi üçün keçid balları müəyyən edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bizim.Media-ya Təhsil İnstitutunun nəzdində İnsan Respursları Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, keçid balı Qazax-Tovuz Regional Təhsil İdarəsi üzrə 35 bal, Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və digər regional təhsil idarələri üzrə isə 40 bal müəyyən edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре