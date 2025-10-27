https://news.day.az/azerinews/1791251.html Naxçıvanda yük maşını ilə minik avtomobili toqquşub, ölən var - FOTO Ordubad-Culfa magistral yolunda qəza baş verib, sürücü ölüb. APA xəbər verir ki, hadisə Culfa rayonu Camaldın kəndində qeydə alınıb. Qəza zamanı Culfa şəhər sakini G. Nəcəfovanın idarə etdiyi "KIA" markalı avtomobillə Babək rayon Vayxır kənd sakini R. Məmmədovun idarə etdiyi "DAF" markalı yük avtomobili toqquşub. Qəza nəticəsində G.
Naxçıvanda yük maşını ilə minik avtomobili toqquşub, ölən var - FOTO
Ordubad-Culfa magistral yolunda qəza baş verib, sürücü ölüb.
APA xəbər verir ki, hadisə Culfa rayonu Camaldın kəndində qeydə alınıb.
Qəza zamanı Culfa şəhər sakini G. Nəcəfovanın idarə etdiyi "KIA" markalı avtomobillə Babək rayon Vayxır kənd sakini R. Məmmədovun idarə etdiyi "DAF" markalı yük avtomobili toqquşub.
Qəza nəticəsində G. Nəcəfova hadisə yerində ölüb.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.
