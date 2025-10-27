https://news.day.az/azerinews/1791282.html "Neftçi"nin oyununa giriş pulsuz olacaq Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsində keçiriləcək "Neftçi" - MOİK matçına giriş pulsuz olacaq. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "ağ-qaralar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ödənişsiz biletləri yalnız "Neftçi"nin mobil tətbiqindən və ya klubun rəsmi saytından onlayn şəkildə əldə etmək olar.
"Neftçi"nin oyununa giriş pulsuz olacaq
Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsində keçiriləcək "Neftçi" - MOİK matçına giriş pulsuz olacaq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "ağ-qaralar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Ödənişsiz biletləri yalnız "Neftçi"nin mobil tətbiqindən və ya klubun rəsmi saytından onlayn şəkildə əldə etmək olar.
Bunun üçün mobil tətbiqə və ya qeyd olunan sayta daxil olaraq qeydiyyatdan keçmək və hər qeydiyyat üçün "Forza" və VIP xaric bütün sektorlara 1 ədəd biletə sahib çıxmaq mümkündür.
Stadionun kassasında isə bilet satışı olmayacaq.
Qeyd edək ki, "Palms Sports Arena"dakı "Neftçi" - MOİK matçı oktyabrın 29-da, saat 19:00-da keçiriləcək.
