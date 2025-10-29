Bu iki qidanı birlikdə yemək yaddaşınızı möhkəmləndirir!
Mütəxəssislərin fikrincə, qaragilə və qoz birlikdə istehlak edildikdə "super beyin qəlyanaltısı"na çevrilir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu iki sadə qida, uzunmüddətli perspektivdə beynin qorunmasına və yaddaşın güclənməsinə kömək edir.
Tanınmış həkim Dr. Karan Rajan bildirib ki, fərdi olaraq da faydalı olan bu iki qida birlikdə yeyildikdə təsiri qat-qat artır:
"Əgər qaragilə və qozu birlikdə yeyirsinizsə, qaragilədəki polifenollar və qozdakı omeqa-3 yağ turşuları güclü beyin qoruyucu duet yaradır."
Alimlərin fikrincə, bu iki məhsulun gündəlik pəhrizə əlavə edilməsi:
Beyin funksiyalarını dəstəkləyir,
İdrak qabiliyyətini artırır,
Alzheimer və demans kimi xəstəliklərin riskini azaldır.
Harvard Health tərəfindən 2020-ci ildə aparılan araşdırma da göstərib ki, qaragilə, alma və bəzi çay növləri yüksək flavonoid tərkibi sayəsində demansın inkişaf ehtimalını azaldır. Flavonoidlər orqanizmi sərbəst radikalların yaratdığı zərərdən qoruyur, hüceyrələrin qocalmasını ləngidir.
Digər tərəfdən, omeqa-3 ilə zəngin olan qoz:
Beynin enerji istifadəsini artırır,
İltihabı azaldır,
Sinir hüceyrələrinin əlaqəsini gücləndirir.
Mütəxəssislər bu iki qidanın sağlam həyat tərzi ilə birlikdə qəbul edilməsini tövsiyə edir. Beləliklə, qaragilə və qoz - sadə, lakin güclü birləşmə - beyninizi qorumaq və yaddaşınızı "polad qədər möhkəm" saxlamaq üçün ən təsirli yollardan biri sayılır.
