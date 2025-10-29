Azərbaycanda zəlzələ oldu

Şirvanda zəlzələ olub.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, maqnitudası 3, dərinliyi 21 km olan təkanlar Şirvan stansiyasından 33 km şərqdə qeydə alınıb.