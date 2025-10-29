Bakıda avtobus yanıb

Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində sərnişin avtobusu yanıb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında 160 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobusda baş verib.

Hazırda yanğının yaranma səbəbləri və xəsarət alanların olub-olmaması barədə məlumat açıqlanmayıb.

Məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlara sorğu göndərilib.