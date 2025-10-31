“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu. Gələcəyi İNDİ Duy” layihəsi çərçivəsində Tofiq Cavadovun “Yarımçıq qalmış ömür” sərgisi açılıb - FOTO
Heydər Əliyev Fondu və IDEA İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə keçirilən "Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu. Gələcəyi İNDİ Duy" İncəsənət Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində "Yarımçıq qalmış ömür" adlı sərgi açılıb. Sərgi Azərbaycan təsviri sənətinin ən orijinal simalarından biri - Tofiq Cavadovun (1925-1963) anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunub.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Tofiq Cavadovun adı ölkənin incəsənət salnaməsinə azad düşüncənin, yaradıcılıq axtarışlarının və daxili yaradıcılıq alovunun simvolu kimi həkk olunub. Onun yaradıcılığı mövcud sənət qaydalarına meydan oxuyub və rəssam öz dövrünün yeni estetik dəyərlərini və mənəvi axtarışlarını qabaqlayan sənətkarlarından biri kimi yadda qalıb. Yalnız 38 il ömür sürməsinə baxmayaraq, Cavadov Azərbaycan incəsənətində yenilənmə enerjisi və rəng fəlsəfəsi ilə dolu bütöv bir dövrü geridə qoyub.
Açılış mərasimində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Şirin Məlikova, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov, "Bakı İncəsənət Mərkəzi" Yaradıcılıq Birliyinin baş direktoru, incəsənətşünas Rafael Gülməmmədli çıxış ediblər.
Çıxış edənlər Tofiq Cavadovun milli rəssamlıq məktəbinin inkişafındakı mühüm rolunu vurğulayaraq, onun irsinin bu gün də müasir rəssamlar üçün tükənməz ilham mənbəyi olduğunu qeyd ediblər. Muzeyin Cavadovun əsərlərinin bərpası və qorunması istiqamətində gördüyü işlər xüsusi diqqət çəkib. Uzun illər müxtəlif kolleksiyalarda saxlanılan əsərlər ilk dəfə geniş ictimaiyyətə təqdim olunur.
Sərgidə 90-dan çox əsər - rəngkarlıq, qrafika və kitab illüstrasiyaları nümayiş olunur. Bu əsərlər Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin, Dövlət Rəsm Qalereyasının, Yeni Gallery-nin və şəxsi kolleksiyaların tərkibindəndir. Onların bir qismi ilk dəfə tamaşaçılara təqdim edilir.
"Yarımçıq qalmış ömür" sərgisi Tofiq Cavadovun müxtəlif yaradıcılıq dövrlərinə aid əsərləri ilk dəfə bir ekspozisiyada birləşdirir. Bu, tamaşaçılara rəssamın bədii düşüncə tərzinin təkamülünü - erkən, emosional kompozisiyalardan tutmuş, fəlsəfi dərinliyi ilə seçilən yetkin dövr əsərlərinədək - izləmək imkanı yaradır. Hər bir fırça zərbəsi onun həyat, zaman və insan haqqında düşüncələrinin ifadəsinə çevrilir.
Tofiq Cavadov milli motivlərlə avanqard axtarışları birləşdirməyə, ənənə ilə müasirlik arasında harmoniya yaratmağa çalışırdı. Onun daxili dram və simvolizmlə zəngin əsərləri təkcə sənətkarın daxili dünyasını deyil, bütöv bir nəslin mənəvi axtarışlarını da əks etdirir. Onilliklər keçməsinə baxmayaraq, onun sənəti bu gün də keçmişlə gələcək arasında dialoq, sənətkarın əbədiyyətlə yarımçıq qalmış söhbəti kimi dəyərləndirilir.
"Yarımçıq qalmış ömür" sərgisi noyabrın 30-dək Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində davam edəcək.
Qeyd edək ki, "Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu. Gələcəyi İNDİ Duy" İncəsənət Festivalı oktyabrın 31-dən noyabrın 2-dək Bakıda keçiriləcək. Layihə Heydər Əliyev Fondu və IDEA İctimai Birliyi tərəfindən, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə reallaşdırılır. Layihənin müəllifi və təşəbbüskarı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevadır.
Bu immersiv layihə Bakını müasir yaradıcılığın, dialoqun və kəşflərin canlı məkanına çevirəcək. Xüsusi diqqət okean və dənizlərin ekoloji vəziyyətinə yönəldiləcək və bu mövzu incəsənətin dili ilə təqdim olunacaq. Festivalın əsas mövzusu - həyat, yenilənmə və dayanıqlı inkişafın rəmzi olan sudur. Su dayanıqlılıq, yenilənmə və kollektiv yaddaşın simvolu kimi seçilərək Azərbaycan ilə beynəlxalq bədii ictimaiyyət arasında mənalı dialoqa zəmin yaradacaq.
