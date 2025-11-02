Xəzər dənizində zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Məlumata görə, yerli vaxtla saat 18.46-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,2 olub.

Zəlzələnin ocağı 72 kilometr dərinlikdə yerləşib.