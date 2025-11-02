https://news.day.az/azerinews/1792650.html Xəzər dənizində zəlzələ olub Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə, yerli vaxtla saat 18.46-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,2 olub. Zəlzələnin ocağı 72 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Xəzər dənizində zəlzələ olub
Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, yerli vaxtla saat 18.46-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,2 olub.
Zəlzələnin ocağı 72 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре