Parada görə avtobusların hərəkətində dəyişiklik edildi - SİYAHI
Bakıda keçiriləcək Zəfər Paradı ilə əlaqədar 5, 6 və 8 noyabr tarixlərində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə tətbiq ediləcək məhdudiyyət səbəbindən 2 müntəzəm marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılır, 23 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir.
Day.Az xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən 1, 2, 46 və H1 nömrəli marşrutlar "28 May" NMM - Puşkin küçəsi - Nizami küçəsi - Yusif Səfərov küçəsi, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə;
4 nömrəli marşrut "28 May" NMM - Puşkin küçəsi - Nizami küçəsi - Yusif Səfərov küçəsi - Xocalı prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə; əks istiqamətdə isə Mərkəzi Bulvar küçəsi - 1-ci Yaşıl Ada küçəsi (Ağ şəhər) - Xaqani Rüstəmov küçəsi - Süleyman Vəzirov küçəsi - Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi - Xocalı prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə fəaliyyət göstərəcək.
5 nömrəli marşrut "Nəriman Nərimanov" metrostansiyası - Süleyman Rəhimov küçəsi ("28 May" metrostansiyası) istiqamətində hərəkət edəcək.
6 nömrəli marşrut iki istiqamətdə fəaliyyət göstərəcək. Birinci istiqamət "Azadlıq prospekti" metrostansiyası - Axundov bağını, ikinci istiqamət 20-ci Sahə (Ö.Nemanzadə küçəsi) - Su İdmanı Sarayı - "Binə" ticarət mərkəzini əhatə edir.
10 nömrəli marşrut Mikayıl Müşfiq küçəsi - Abdulla Şaiq küçəsi - Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi - "28 May" NMM - Puşkin küçəsi - Nizami küçəsi - Yusif Səfərov küçəsi - Xocalı prospekti - Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi - Süleyman Vəzirov küçəsi, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə; əks istiqamətdə isə Süleyman Vəzirov küçəsi - Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi - Xocalı prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə fəaliyyət göstərəcək.
18 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Əhməd Cavad küçəsi (Nizami bağı) olacaq.
20 nömrəli marşrut "28 May" NMM - Puşkin küçəsi - Nizami küçəsi - Yusif Səfərov küçəsi - Xocalı prospekti - Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi - Süleyman Vəzirov küçəsi - Ağ Şəhər - 8 Noyabr prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə; əks istiqamətdə isə 8 Noyabr prospekti - Xaqani Rüstəmov küçəsi - Süleyman Vəzirov küçəsi - Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi - Xocalı prospekti - Yusif Səfərov küçəsi - Mehdi Mehdizadə küçəsi - 28 May küçəsi - Rəşid Behbudov küçəsi, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə;
21, 120 və 120E nömrəli marşrutlar "28 May" NMM - Kövkəb Səfərəliyeva küçəsi - Nizami küçəsi - Yusif Səfərov küçəsi - Xocalı prospekti - Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi - Süleyman Vəzirov küçəsi - Ağ Şəhər - 8 Noyabr prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə; əks istiqamətdə isə 8 Noyabr prospekti - Xaqani Rüstəmov küçəsi - Süleyman Vəzirov küçəsi - Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi - Xocalı prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə;
30 və 49 nömrəli marşrutlar "28 May" NMM - Kövkəb Səfərəliyeva küçəsi - Nizami küçəsi - Yusif Səfərov küçəsi, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə;
32 nömrəli marşrut "28 May" NMM - Kövkəb Səfərəliyeva küçəsi - Nizami küçəsi - Yusif Səfərov küçəsi - Xocalı prospekti - Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi - Süleyman Vəzirov küçəsi - Ağ Şəhər - 8 Noyabr prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə; əks istiqamətdə isə 8 Noyabr prospekti - Xaqani Rüstəmov küçəsi - Süleyman Vəzirov küçəsi - Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi - Xocalı prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə fəaliyyət göstərəcək.
61 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Rəşid Behbudov küçəsi olmaqla fəaliyyəti Səməd Vurğun küçəsi - Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi - Rəşid Behbudov küçəsi ilə;
65 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Axundov bağı olmaqla fəaliyyəti Şeyx Şamil küçəsi - İstiqlaliyyət küçəsi - Azərbaycan prospekti, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə;
88 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Füzuli küçəsi olmaqla fəaliyyəti Azadlıq prospekti - Füzuli küçəsi - Rəşid Behbudov küçəsi ilə təşkil ediləcək.
88A nömrəli marşrut "28 May" NMM - Puşkin küçəsi - Nizami küçəsi - Yusif Səfərov küçəsi - Xocalı prospekti - Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi - Süleyman Vəzirov küçəsi, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə; əks istiqamətdə isə Süleyman Vəzirov küçəsi - Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi - Xocalı prospekti - Yusif Səfərov küçəsi - Mehdi Mehdizadə küçəsi - 28 May küçəsi - Puşkin küçəsi, daha sonra öz hərəkət sxemi üzrə fəaliyyət göstərəcək.
125 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi "28 May" NMM olmaqla fəaliyyəti İpək yolu (Dairəvi yol) - Mikayıl Müşfiq küçəsi - Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi ilə təşkil ediləcək. 149 nömrəli marşrut Sahil qəsəbəsi - "20-ci Sahə" dairəsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. 205 nömrəli marşrutun fəaliyyəti İpək yolu (Dairəvi yol) - Mikayıl Müşfiq küçəsi ilə təşkil ediləcək. 72 və E1 nömrəli marşrutların fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре