Bu qidalar səni xərçəng edə bilər - Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir
Son illər aparılan elmi araşdırmalar sübut edir ki, gündəlik qidalanmada yer alan bəzi məhsullar uzunmüddətli dövrdə xərçəng riskini artırır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər düzgün olmayan qidalanma təkcə artıq çəkiyə deyil, həm də onkoloji xəstəliklərin inkişafına səbəb ola biləcəyi barəsində xəbərdarlıq edirlər.
Qidalanma üzrə mütəxəssislərin sözlərinə görə, xüsusilə emal olunmuş ət məhsulları sosiska, kolbasa, hisə verilmiş ətlər və konservləşdirilmiş qidalar bədəndə kanserogen maddələrin yığılmasına gətirib çıxarır. Bu məhsulların tərkibindəki nitrit və nitratlar yüksək temperaturda qızdırıldıqda zərərli birləşmələr əmələ gətirir.
Həmçinin, şəkərli içkilər, qazlı sular və çox yağda qızardılmış qidalar da xərçəng riskini artıran əsas amillər sırasındadır. Qidada olan yüksək şəkər və trans-yağlar orqanizmdə iltihabi prosesləri gücləndirir, bu isə hüceyrələrin mutasiyasına şərait yaradır.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, qril və ya kömürdə bişirilən ətlər də təhlükə mənbəyidir. Belə bişirmə zamanı yaranan "heterosiklik aminlər" və "polisiklik aromatik karbohidrogenlər" xərçəng əmələ gətirən kimyəvi maddələr sayılır.
Dietoloqlar sağlam qalmaq üçün bu məhsulların qəbulunu minimuma endirməyi, menyuya daha çox təbii və antioksidant tərkibli qidalar tərəvəz, meyvə, balıq və tam taxılları daxil etməyi tövsiyə edirlər.
"Əgər insanlar gündəlik rasionlarından emal olunmuş və süni tərkibli məhsulları azaltsalar, xərçəng riskini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilərlər," -deyə qidalanma üzrə ekspert qeyd edib.
Mütəxəssislərin yekdil fikrinə görə, sağlam həyatın əsası balanslı qidalanma, təbii məhsullardan istifadə və fiziki aktivlikdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре